A Cooperativa Frutas de Ouro inicia a safra com qualidade da Maçã produzida em São Joaquim

A Frutas de Ouro iniciou recentemente a safra 2022 da maçã, com 10 dias de antecedência em relação à safra passada, isso ocorreu devido a brotação antecipada, temperaturas altas e falta de volume de chuvas no período que adiantaram a maturação dos frutos.

Com o aumento de cooperados e áreas produtivas a Cooperativa deu um passo importante modernizando o processo de classificação e embalagem, com a aquisição de uma nova máquina, aumentando o quadro de colaboradores mantendo sua qualidade da qual hoje é referência no mercado nacional e assim somando no volume de maçãs do município.

“Já começamos a colher os frutos dessa safra 2022, cultivar gala. Temos um volume de fruta, este ano, muito bom dentro do crescimento em alguns pomares e com previsão de processamento até dezembro. Nós construímos algumas melhorias dentro da cooperativa no processo produtivo, estamos com pomares novos que obtiveram frutas em boas condições. Este ano teve a estiagem, a qual ocasionou uma queda entre 7% e 10% no calibre, mas com a mesma qualidade dos anos anteriores e que destaca São Joaquim como uma das melhores maçãs hoje no mercado. Estamos nos preparando para a colheita da variedade Fuji a qual também tem levado o nome do nosso município devido à Indicação Geográfica. ” Declarou Marilene Silveira Castelo Branco Presidente da Cooperativa Frutas de Ouro.

Frutas de Ouro em destaque no SBT:

Na edição desta quarta (23) a Cooperativa Frutas de Ouro foi destaque no Jornalismo do SBT que mostrou a preparação para a Safra de 2022 em São Joaquim:

Vejas as imagens: