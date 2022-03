Agronegócio catarinense preocupado com a guerra

O drama humano da guerra e a desorganização das cadeias produtivas são temas analisados pelo diretor geral do Sindicato das Indústrias da Carne e Derivados no Estado de Santa Catarina (SINDICARNE) e da Associação Catarinense de Avicultura (ACAV), Jorge Luiz de Lima. Ele aponta a variação cambial (aumento do dólar), a escassez e o encarecimento de insumos (como defensivos e fertilizantes) e a majoração da cotação do barril de petróleo como fatores que podem repercutir no aumento geral dos preços dos alimentos.

https://we.tl/t-NCf5ZVgg0G

Por Marcos A. Bedin