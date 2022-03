Epagri participa de levantamento inédito de produtividade da soja brasileira

Uma pesquisa inédita da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) sobre as condições das lavouras de soja no país contou com apoio da Epagri/Cepa em Santa Catarina. O objetivo da Conab é analisar a produtividade da oleaginosa em estados que apresentaram quebra de safra por conta da estiagem, em locais selecionados aleatoriamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Em Santa Catarina foram coletadas amostras de 380 pontos pelos agentes de mercado da Epagri/Cepa e extensionistas do Programa Grãos no Planalto Norte e regiões de Lages, Campos Novos, Chapecó e Xanxerê. Além do Santa Catarina, o estudo inclui Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, totalizando visitas a mais de mil lavouras.

No ponto selecionado a equipe da região fez a contagem da população de plantas, número médio de vagens por plantas e condições de lavoura. Os trabalhos iniciaram no começo de fevereiro e as informações serão passadas para a equipe de estatísticos da Companhia. A publicação dos resultados está prevista para as próximas semanas, quando os demais estados encerrarem seus levantamentos. Com isso, a Conab poderá identificar com mais exatidão o nível de perdas das lavouras, e a Epagri/Cepa terá ainda mais segurança na pesquisa de estimativa de safra feita no estado.

O objetivo da pesquisa é analisar a produtividade da soja em estados que apresentaram quebra de safra por conta da estiagem

O coordenador desta ação na Epagri, engenheiro-agrônomo da Epagri/Cepa Haroldo Tavares Elias, considera esse trabalho muito importante para uniformização de metodologias no país. “Os esforços técnicos e institucionais buscam aperfeiçoar processos, otimizar o uso das estruturas públicas e disponibilizar dados e informações sobre as safras cada vez mais qualificados e precisos. Essas informações são fundamentais para a tomada de decisões mais assertivas pelos agentes públicos e econômicos do agronegócio em Santa Catarina”, diz ele.

Haroldo explica que o trabalho foi iniciado com a cultura da soja e gradativamente serão incorporadas outras culturas como o milho, por exemplo. “Também faz parte da parceria com a Conab o compartilhamento de dados sobre os hortifrutis produzidos no estado e comercializados nas centrais de abastecimento do país de acordo com o acompanhamento do programa Prohort da Conab. Essas informações são de interesse direto do setor produtivo, visto que a produção de hortifrutis em Santa Catarina é importante fonte de geração de produção de alimentos, trabalho e renda para milhares de famílias no estado”, diz ele.

