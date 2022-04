Boletim Agropecuário de abril traz aumento nas exportações da maçã

O Boletim Agropecuário de abril destaca queda de 4,5% na safra da maçã, mas aumento nas exportações da fruta. Os preços dos grãos seguem firmes de modo geral, com influência do cenário de estiagem, que vem diminuindo a oferta no mercado. Em relação às proteínas, a preocupação é com a queda dos preços pagos aos produtores de suínos, o que agrava o cenário para os independentes. O preço do leite aponta tendência de recuperação.

O Boletim Agropecuário é um documento emitido mensalmente pela Epagri/Cepa com a análise econômica das principais cadeias produtivas do agronegócio catarinense.

Apesar da queda na safra, SC aumentou as exportações de maçã

Maçã

A Epagri/Cepa estima que a safra 2021/22 de maçã em Santa Catarina seja 4,5% menor que o ciclo agrícola anterior, com redução de 5,07% na produtividade média. A queda reflete a estiagem, que baixou em 13,55% as estimativas iniciais de colheita dos analistas.

A boa notícia para a maçã catarinense vem das exportações. No primeiro trimestre de 2022 Santa Catarina aumentou 56,5% no volume e 80% nos valores negociados, em relação ao mesmo período do ano anterior. Bangladesh representou 52,3% da quantidade exportada da fruta, seguido da Índia, que volta a comprar do estado, com participação de 40,2% no primeiro trimestre de 2022, substituindo as exportações russas de maçã.

Nas regiões produtoras do Estado houve valorização nos preços ao produtor entre janeiro e março, com diminuição na oferta da fruta devido à menor produção, resultante dos efeitos negativos da estiagem nos pomares de região.

Por Gisele Dias, Epagri