Homem morre após ter corpo esmagado por trator no Oeste de Santa Catarina nesta manhã de sábado

Um homem morreu após um grave acidente com um trator na localidade de Costa do Irani, no interior de Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina. O fato aconteceu por volta das 7h30, deste sábado, 16. As informações são do portal Oeste Mais.

O homem era agricultou e ia trabalhar com o filho quando aconteceu o acidente com o trator. Após o capotamento, o corpo da vítima ficou embaixo da máquina agrícola.

De acordo com o portal Oeste Mais, quando os bombeiros chegaram ao local, o home já estava morto. O filho da vítima não ficou ferido.

Com informações: Peperi