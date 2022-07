Maçã/Cepea: Apesar de fim de mês, vendas estão boas

A comercialização de maçã nas regiões classificadoras foi boa nos últimos dias, mesmo com a proximidade do fim do mês, que geralmente afeta o mercado. Com a demanda firme, a fruta que estava disponível foi vendida sem grandes problemas. Alguns perfis até já estão até em falta, como as galas Cat 1. Agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea relatam que as miúdas Cat 1 são as que têm tido maior saída, visto que apresentam boa qualidade e são mais baratas que as graúdas. Assim, a fuji 165 Cat 1 foi vendida por R$ 90,10/cx de 18 kg na semana passada, valorização de 2% frente ao período anterior.

Fonte: Cepea