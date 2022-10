Agroglifos aparecem em plantação de trigo no Oeste de SC

Um círculo misterioso apareceu em uma plantação de trigo em Ipuaçu, no Oeste catarinense. O agroglifo foi notado na manhã desta terça-feira (4) por moradores da cidade. O município fica há 538 km da capital Florianópolis e já é conhecida como a cidade dos Ets.

Dirceu Fumagalli mora próximo de onde apareceu o desenho, ele relatou que chegou em casa na noite de segunda-feira (3), por volta das 22h, e não viu nada até o momento em que foi dormir. Dirceu conta que foi dormir e não ouviu e nem viu nada. Apenas, quando acordou, por volta das 6h30, viu o desenho na plantação e algumas pessoas que chegavam para ver o desenho.

Conforme o físico Diego Debastiani, os desenhos têm como ponto de início as marcas deixadas pelos tratores nas plantações. O fator, segundo ele, indica a ação humana, já que graças aos traços seria mais difícil identificar as pegadas das pessoas ao entrar na plantação.

A primeira aparição no município ocorreu em 2008 e a partir de então foram mais três aparições. A última foi registrada no dia 06 de novembro de 2011 em uma propriedade há 3 km do centro da cidade.

Essa é a segunda vez que o desenho aparece na mesma plantação, mas desta vez no lado oposto. A plantação de trigo fica próximo do perímetro urbano da cidade, ao lado de um loteamento.

A Prefeitura de Ipuaçu foi procurada, por meio da assessoria de comunicação, e o município informou que não irá se manifestar sobre a aparição.