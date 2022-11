Bloqueios: Prejuízo no setor de suínos e aves pode ser de R$ 36 milhões

O agronegócio catarinense, em especial a indústria da proteína animal, tem uma cadeia produtiva extensa e que trabalha em um ritmo constante. A paralisação tem reflexos imensos na produção de suínos e aves em Santa Catarina e os prejuízos diários podem chegar a R$ 36 milhões.



Suinocultura



Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. Em 2021, o estado foi responsável por 53,37% das receitas e 51,34% da quantidade embarcada, exportando carne suína para 70 países.

A cadeia catarinense de suinocultura abate 40 mil animais por dia. Cada dia parado, corresponde a um prejuízo de R$ 26,8 milhões na produção de suínos.



Avicultura



Segundo maior produtor e exportador de carne de frango do Brasil, Santa Catarina responde por 24,55% das receitas brasileiras com a proteína. Em 2021, a carne de frango catarinense foi exportada para 129 países.

Em Santa Catarina são abatidas 2,3 milhões de aves por dia. Nesta cadeia, o prejuízo por dia parado é de R$ 10 milhões.

Em situações de represamento de suínos e aves a campo, os animais terão que ser sacrificados na propriedade, trazendo possíveis prejuízos ao meio ambiente, à saúde pública, à sanidade e bem estar animal.



Insumos



A logística dos insumos de ração animal de Santa Catarina funcionam no sistema just in time, ou seja, a armazenagem no local de consumo é pensada a partir da demanda diária.

Em média, o estado possui estoque de milho e farelo de soja para três dias. Caso não seja regularizada a logística, é iniciado o racionamento de alimentos no complexo de proteína animal.

Em situações de falta de alimentação, o bem estar animal é comprometido, podendo levar ao canibalismo, inanição e consequente morte.

Prioridades do setor

A partir desta terça-feira, 1º de novembro, o foco das ações da Secretaria da Agricultura e do setor produtivo será garantir alimentação animal. A pasta também vai reforçar as medidas de bem estar, além de cumprir os protocolos estabelecidos em conjunto à Cidasc e ao setor produtivo.



Recomendação aos produtores

A recomendação do corpo técnico da Cidasc e da Secretaria de Agricultura é que, neste momento, os produtores evitem transitar em rodovias com cargas de animais, pelo risco de privação de água, alimentos e exaustão, o que em casos extremos poderia levar à mortalidade.

Santa Catarina é referência internacional no cuidado com a saúde de seus rebanhos e na qualidade de seu agronegócio, com produtos que chegam aos mercados mais competitivos e exigentes do mundo. Todos os esforços estão voltados a manter esse status diferenciado e seguir a nobre missão de alimentar o mundo.

Fonte: Sulinfoco