Ucrânia retoma exportações de grãos após Rússia voltar a acordo

As exportações de grãos ucranianos foram retomadas, nesta quarta-feira 2, depois que a Rússia voltou ao acordo mediado pela ONU e pela Turquia para estabelecer um corredor marítimo seguro no Mar Negro.O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse ao Parlamento que as exportações de grãos seriam retomadas nesta quarta-feira até o meio dia através do corredor, depois de um telefonema entre os ministros da Defesa turco e russo.

O Ministério da Defesa russo confirmou seu retorno ao acordo após receber “garantias por escrito” da Ucrânia sobre a desmilitarização do corredor usado para o transporte de grãos.“A Rússia considera que as garantias que recebeu até agora parecem suficientes e retoma a aplicação do acordo”, declarou o Ministério em comunicado.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, outro garantidor do acordo, “celebrou” a decisão da Rússia. Desde que o pacto foi estabelecido, cerca de 10 milhões de toneladas de grãos ucranianos foram exportados pelo Mar Negro. O acordo permitiu aliviar a crise alimentar global desencadeada após a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro.

Sob os termos do acordo, os navios que entram e saem da Ucrânia são inspecionados por uma equipe conjunta de funcionários turcos, da ONU, ucranianos e russos. Mas Moscou anunciou no sábado a suspensão de sua participação por tempo indefinido depois de acusar a Ucrânia de um ataque “maciço” à sua frota do Mar Negro ancorada na Crimeia. Putin advertiu que a Rússia se reserva ao direito de “retirar-se” do acordo ” em caso de violações dessas garantias”, oferecidas pela Ucrânia.

Ameaças nucleares

Em meio a tensões diplomáticas, os temores de um possível ataque nuclear à Ucrânia se intensificaram depois que o governo dos EUA se declarou “cada vez mais preocupado com a possibilidade” de isso acontecer, segundo o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. Algumas declarações que se seguiram à informação apareceram no New York Times, segundo as quais, líderes militares russos haviam discutido recentemente a possibilidade de usar uma arma nuclear tática na Ucrânia, ou seja, uma bomba menos poderosa que uma ogiva nuclear clássica.O porta-voz do Kremlim, Dmitri Peskov, descreveu como “irresponsável” nesta quarta-feira o comportamento da mídia ocidental que “deliberadamente exagera na questão das armas nucleares”.