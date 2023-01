Inscrições abertas para curso de Rotulagem Básica de Produtos de Origem Animal

O Departamento Estadual de Inspeção (DEINP) da Cidasc promove durante todo o ano capacitações relacionadas à inspeção sanitária de produtos de origem animal. Na primeira quinzena de janeiro, estão abertas as inscrições para o curso de Rotulagem Básica de Produtos de Origem Animal.

O prazo de inscrição para esta primeira turma é até o dia 15 de janeiro, mas é recomendável não deixar para a última hora pois a procura é grande e as vagas são limitadas.

Todas as capacitações são gratuitas e realizadas de forma online, na plataforma ENA Virtual. O objetivo é promover a atualização contínua dos profissionais que atuam no serviço de inspeção e nas agroindústrias, além de contribuir com a formação profissional dos futuros atores do setor agropecuário.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário de inscrição e a coordenação valida as que se enquadram no perfil dos cursos. Os alunos têm de 30 a 45 dias para completar os cursos e podem receber certificado se concluírem as atividades dentro deste período e forem aprovados na avaliação final.

A Cidasc apresenta o passo a passo das etapas de inscrição no endereço https://www.cidasc.sc.gov.br/inspecao/capacitacoes/ .O cronograma de abertura de turmas de diferentes cursos é informado também neste mesmo local.

Por Denise De Rocchi-



Assessoria de Comunicação – Cidasc