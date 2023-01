Novo pneu que roda 500 mil km é feito de casca de arroz e óleo de soja

A Goodyear apresentou um modelo de pneu com 90% de materiais sustentáveis em sua composição. O produto já passou por todos os testes para circular nas ruas e estrada e deve estar disponível comercialemnte ainda neste ano.

Ao todo, são 17 ingredientes utilizados na fabricação. O novo pneu apresenta quatro tipos de carbono que são produzidos a partir de matérias-primas de metano, dióxido de carbono, óleo vegetal e óleo de pirólise.

Segundo a empresa, essas tecnologias visam emissões reduzidas, circularidade e o uso de carbonos de base biológica, ao mesmo tempo em que oferecem melhor desempenho. A estimativa é que ele seja capaz de rodar até 500 mil km, muito acima dos 60 mil km de vida útil dos tradicionais.

O composto é obtido porque, enquanto quase 100% da proteína de soja é usada em aplicações de alimentos e de ração animal, sobra um excedente significativo de óleo disponível para uso em aplicações industriais.

Já a sílica é um ingrediente frequentemente usado em pneus para ajudar a melhorar a aderência e reduzir o consumo de combustível. O novo pneu inclui uma sílica produzida a partir de resíduos de casca de arroz, um subproduto do processamento do cereal que geralmente é descartado e colocado em aterros sanitários.

A Goodyear informa, também, que o poliéster utilizado no novo modelo não é à base de petróleo. A alternativa sustentável foi adotar resinas biorrenováveis de pinheiro.

Pneu ajuda a economizar combustível

O modelo também foi testado para ter menor resistência ao rolamento quando comparado aos tradicionais. Isso significa que o produto tem potencial para oferecer maior economia de combustível e uma menor emissão de carbono.

No ano passado a Goodyear apresentou um pneu feito com 70% de material sustentável. Agora, a ideia é que esse novo modelo, que já está com a sua base de fornecedores sendo trabalhada, comece a ser vendido em 2023.

A empresa lembra que para trazer o produto sustentável para o mercado, há necessidade de maior empenho da base de fornecedores para identificar a escala necessária de uso dos materiais inovadores em grandes volumes.

Com esse e outros projetos, a empresa continua em busca de introduzir o primeiro pneu 100% sustentável na indústria até 2030.

Atualmente, oito linhas de produtos e alguns pneus de corrida da marca incluem óleo de soja na composição.

