Ministro da Agricultura diz que Petrobras irá retomar construção das fábricas de fertilizantes

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, afirmou que Petrobras deve retomar a construção de três fábricas de fertilizantes no país. As declarações foram feitas em entrevista ao jornal O Globo, publicada na terça-feira (17). Ao ser questionado sobre o risco recente da falta de insumos para o agronegócio brasileiro após a guerra na Ucrânia, Fávaro declarou que pretende dar continuidade ao plano nacional de fertilizantes e a retomada da construção das três unidades de produção de nitrogenados, que estavam paralisadas.

“Tem três iniciadas. A proposta é estruturar, ver o que precisa para terminar e elas voltem a ficar prontas para fornecer nitrogenados. Nós queremos investir em tecnologia, na busca por fosfatados, que têm um pouco no Brasil, e também de cloreto de potássio. Nós temos em Autazes (AM), por exemplo, uma jazida fora de reserva indígena tão grande quanto as jazidas canadenses de produção de cloreto de potássio”, afirmou.

Segundo ele, o desafio agora é licenciar essas áreas, que estão dentro da região de influência do território indígena. “Esse é um desafio que precisa ser encarado com muita responsabilidade, mas para que nós possamos pensar também sobre a soberania nacional”, declarou o ministro. De acordo com ele, o assunto ainda não foi debatido com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente

Com informações: Gazeta