Agricultor é multado por plantar batata em São Francisco de Paula, RS

Um agricultor foi multado pela Policia Ambiental por plantar batata sem autorização em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul.

Segundo relatado, o pequeno agricultor, que produz para sua subsistência e para venda, não possuía as licenças ambientais necessárias para o plantio da batata na sua propriedade.

Diante disso, uma equipe de Policiais Militares da PATRAM, se deslocou até o local e realizou a autuação do agricultor.

Um amigo do produtor realizou um vídeo revoltado com a situação e divulgou as imagens nas redes sociais.

