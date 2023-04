Governador e bancada federal se reúnem com ministro da Pesca para debater safra da tainha

O governador Jorginho Mello e a bancada federal catarinense estiveram reunidos com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, nesta terça-feira, 11, em Brasília, para debater a portaria que proibiu a pesca industrial da tainha na safra de 2023. Foi pedida a revisão da medida por parte do Ministério.

Com a presença de técnicos da pasta e representantes do setor pesqueiro, o governador e os parlamentares frisaram que a medida traz impactos sociais e financeiros incalculáveis para o estado.

“Pedimos ao ministro, de forma integrada com a bancada, que é o parachoque do Estado, para que nós possamos construir uma nova medida, dialogando com Santa Catarina, pois nós representamos uma potência na pesca, em especial na pesca da tainha, que é um patrimônio cultural. O ministro nos recebeu, nos ouviu e esperamos que nosso pedido seja atendido” destacou o governador.

A medida afeta diretamente o setor pesqueiro industrial do estado, que ficou impedido de da prática em águas catarinenses neste ano. Já a pesca artesanal da tainha ficará limitada em apenas 460 toneladas.

Participaram também da reunião o secretário executivo de Estado da Aquicultura e Pesca, Tiago Frigo, a secretária executiva de Estado da Articulação Nacional, Vânia Franco, a presidente do IMA, Sheila Meirelles e o procurador-geral do Estado, Márcio Vicari.

Por Secom