Epagri e UFSM publicam livro que aponta caminhos para aumentar a produção do milho em SC

Um esforço conjunto das equipes técnicas da Epagri e da FieldCrops da UFSM, visando identificar caminhos para aumentar a produção de milho no estado catarinense com eficiência produtiva e lucratividade ao produtor, resultou no livro “Potencial e lacunas de produtividade de milho em Santa Catarina”, recém-lançado pelas duas instituições. A publicação pode ser baixada gratuitamente no site da UFSM.

O livro é resultado de um Acordo de Cooperação entre a UFSM e a Epagri

Na obra os assuntos são abordados de maneira simples e objetiva, para facilitar o entendimento do potencial de produtividade, potencial de produtividade limitado por água, das lacunas de produtividade e dos fatores de manejo que promovem perdas de produtividade nas lavouras de milho de Santa Catarina.

O livro é resultado de um Acordo de Cooperação entre a UFSM e a Epagri. Trata-se de um protocolo global, com 75 países participantes, com aplicação local. Em Santa Catarina, o estudo buscou estimar o potencial de produtividade do milho nas diferentes regiões e identificar as principais lacunas que impedem a obtenção de maiores produtividades, como forma de elevar a produção desse cereal por meio do manejo baseado em processos, considerando a atual área de cultivo.

No Estado, o projeto foi executado durante as safras agrícolas de 2020/2021 e 2021/2022, abrangendo 39 municípios e aproximadamente 300 lavouras monitoradas. Na Epagri as ações foram coordenadas pelo pesquisador de Chapecó, Leandro do Prado Ribeiro.

“Agradecemos e parabenizamos os extensionistas e pesquisadores da Epagri pela brilhante contribuição para a sustentabilidade da produção de milho de Santa Catarina. Aumentar a produção através do aumento da produtividade de grãos nas áreas já utilizadas para a agricultura é um compromisso que nós temos com as gerações futuras”, diz o professor Alencar Zanon, da coordenação da Equipe FieldCrops.

Leandro destaca que, além do e-book, uma rodada de palestras – denominada “Giro Técnico do Milho”- será realizada entre os dias 20 e 23 de junho de 2023 para discutir os principais resultados do projeto de forma presencial nas principais regiões produtoras de milho de Santa Catarina.

Baixe o livro gratuitamente aqui.

Por

Gisele Dias, jornalista Epagri