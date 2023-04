Agricultura entrega reservatórios de água em São Joaquim

A Secretaria de Agricultura de São Joaquim, realizou a entrega de reservatórios de água no interior do município.

Os equipamentos foram entregues via concessão realizada via Sec. Agricultura e Meio Ambiente, onde um reservatório de água de 10.000 L para a Escola Municipal de Bentinho para atender as demandas escolares.

O segundo reservatório de água também na capacidade de 10.000 L, foi entregue para atender as demandas das famílias que estavam com dificuldades na captação e armazenamento de água para suas residências, também na mesma localidade.

Essas ações visam o atendimento para o interior do município, onde tem uma demanda de captação de água para atividades do dia a dia.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim