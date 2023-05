Formação Profissional Rural e Promoção Social: Senar/SC promove cerca de 500 cursos gratuitos no mês de maio

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), tem boa notícia para o público do campo catarinense. No mês de maio serão oferecidos aproximadamente 500 cursos gratuitos em todo o estado. A iniciativa, realizada em parceria com os Sindicatos Rurais, faz parte do Programa de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS).

O objetivo é auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. São beneficiados produtores e trabalhadores rurais que querem aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades. A Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na Promoção Social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato.

O presidente do sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, ressalta o êxito dos cursos ao comentar que, somente em 2022, oportunizaram atender mais de 85.700 produtores e trabalhadores do campo nas áreas de FPR e PS. “Ao analisar a crescente demanda pelas capacitações seguimos firmes no compromisso de incentivar a educação e a formação profissional com essas e outras soluções que atendem as necessidades dos produtores e trabalhadores rurais”.

De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi, a grande missão da entidade é levar oportunidades que promovem a educação, a informação e o conhecimento em agronegócio com inovação e eficiência. “Isso é muito importante para continuarmos na vanguarda do agronegócio e seguir contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado”.

Conheça algumas oportunidades de capacitação

Alguns dos cursos oferecidos pelo Senar/SC mensalmente são: redes elétricas – segurança na operação e manutenção; turismo rural – acolhida no meio rural; emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural; emissão de guias de trânsito animal (e-GTA) e de origem de produtos vegetais (e-Origem); produção caseira de pães e biscoitos; floricultura; casqueamento em bovinos; inseminação artificial em bovinos; instalação e manutenção de redes elétricas; produção caseira de massas para congelamento; doma racional de equídeos; produção de frangos e ovos caipiras; boas práticas de manipulação de alimentos.

Acesse o site e conheça os cursos: https://sistemafaesc.com.br/senar/treinamentos-e-eventos/. Inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de sua região.