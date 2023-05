Cidasc implanta modelo de inspeção que resguarda a saúde única e promove o desenvolvimento econômico e sustentável

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) implantou o projeto-piloto “Execução de inspeção e fiscalização por profissionais da Cidasc mediante a implantação de equipes oficiais de inspeção”, em 2022. Atualmente o projeto conta com a participação de nove abatedouros frigoríficos (bovinos e/ou suínos), distribuídos nas diferentes regiões do Estado.

Entre os objetivos do projeto está o desenvolvimento de um modelo de inspeção seguro, eficiente e robusto, legalmente viável, alinhado com a legislação federal, que resguarde a saúde única e que promova o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado, com base em diretrizes tecnocientíficas de avaliação de risco, que possibilite um maior alcance de adesões ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), com o fortalecimento do Serviço de Inspeção Estadual de Produtos de Origem Animal e com o desenvolvimento sustentável do Estado.

Este ano, o estudo passou a contar com a assessoria de uma empresa de grande renome na área de risco em inspeção de produtos de origem animal, para definição de indicadores e análises de risco, com base nos resultados obtidos e dados gerados pelas equipes de inspeção nos estabelecimentos. O projeto-piloto envolve diferentes entes do Serviço de Inspeção Estadual de Santa Catarina e diversos órgãos e instituições, que prezam pela saúde pública, segurança dos alimentos e zelam pelos interesses dos consumidores, de forma que o estudo seja transparente e público. A expectativa é que o projeto traga novos avanços importantes ao Serviço de Inspeção, incluindo a capacitação e aperfeiçoamento dos médicos veterinários envolvidos, a otimização de recursos e a oportunidade igualitária dos abatedouros frigoríficos aderirem ao SISBI.

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal

Em Santa Catarina, a execução do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) é de responsabilidade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc). Compete ao Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Deinp) da Cidasc coordenar as ações de inspeção, as quais são realizadas atualmente por profissionais graduados em medicina veterinária, vinculados ao SIE através de convênios entre a companhia e municípios catarinenses ou empresas e cooperativas credenciadas pela Cidasc.

O objetivo do serviço de inspeção é garantir a segurança dos alimentos ao consumidor, através da inspeção ante e post mortem dos animais e da adoção de medidas de controle de todo processo produtivo de alimentos de origem animal. A inspeção atua prevenindo a ocorrência de zoonoses e outras doenças veiculadas pelos alimentos e contribui para a vigilância de doenças relacionadas à sanidade dos animais.

O corpo técnico do Deinp é formado atualmente por 56 médicos veterinários oficiais, os quais realizam análises de solicitações dos empresários e produtores rurais que desejam ter seus produtos de origem animal (carne, leite, pescado, ovos e mel) e seus derivados aptos para serem comercializados em todo o território catarinense.

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc