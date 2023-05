Maçã: exportações de abril se igualam às do ano passado

Em abril, as exportações brasileiras de maçã fresca cresceram frente a março, assim como de costume. No entanto, não superaram o volume do mesmo mês do ano passado.

Segundo dados da Secex, a quantidade exportada foi de 23 mil toneladas. Isso ocorreu, pois, apesar da maior colheita, produtores e classificadores preferiram armazenar as frutas para o próximo semestre.

Os principais destinos dos embarques brasileiros foram: Índia, com 50,8% do total exportado, Bangladesh com 24% e Emirados Árabes Unidos com 8,2%. Para o próximo mês, espera-se aumento dos embarques de maçã, sobretudo frente ao ano passado, já que há mais oferta na safra 2022/23.

Fonte: Agrolink