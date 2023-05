Cidasc recebe auditores do Programa Quali-SV do Mapa

De 17 a 26 de maio, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) recebeu auditores fiscais federais agropecuários, que realizaram a auditoria do Programa de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento do Serviço Veterinário (Quali-SV), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O programa tem o objetivo de medir a qualidade do serviço veterinário oficial, apontando e buscando soluções para fortalecer e elevar o status sanitário dos estados. A ação aconteceu na unidade central, em Florianópolis, em seis Unidades Veterinárias Locais (UVLs), em um escritório de atendimento à comunidade e em dois postos fixos de fiscalização agropecuária, envolvendo seis Departamentos Regionais. Foto: Ascom/Cidasc

A cada três anos, todos os estados têm o Serviço Veterinário Oficial (SVO) auditado, como determina o Programa de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento do Serviço Veterinário (Quali-SV). Em função da pandemia da Covid-19, este intervalo foi ampliado, tendo sido a anterior em Santa Catarina no ano de 2017. A intenção é verificar se as unidades da Federação estão cumprindo as diretrizes básicas da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), entre elas a disponibilidade e mobilidade de recursos físicos e humanos, além da capacidade de certificações sanitárias.

Os resultados esperados nas auditorias são: permitir uma visão mais clara, atualizada e global dos serviços veterinários, transparência, regularidade e agilidade do sistema de avaliação destes serviços e orientação para aperfeiçoamento dos pontos fracos. Durante a auditoria, os profissionais observam a capacidade do Serviço Veterinário Estadual de cumprir todas as medidas de prevenção, vigilância, combate e controle de enfermidades com padronização de procedimentos, transparência e imparcialidade.Foto: Ascom/Cidasc

Na reunião final, na sexta-feira, 26 de maio, em Florianópolis, estiveram presentes os gestores dos departamentos estaduais; os médicos veterinários e coordenadores dos programas de defesa sanitária animal; a diretora de planejamento e inovação Camila Bolfe; o diretor de Defesa Agropecuária, Diego Torres Severo; e a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, ocasião em que foi apresentada pela equipe auditora uma prévia avaliação sobre as atividades desenvolvidas no decorrer da semana. O relatório final da auditoria deverá ser entregue em até 60 dias, apresentando os resultados obtidos e as recomendações para as ações corretivas, se houver.

Dentre os pontos fortes do resultado preliminar foram destacados a capilaridade, a captação de dados, os recursos físicos e financeiros, a estabilidade e a independência técnica.Foto: Ascom/Cidasc

Outros pontos positivos indicados na auditoria foram a receptividade, serenidade e o respeito dos profissionais da Cidasc, com a auditoria e com o serviço realizado no dia a dia. Tudo o que foi programado foi executado, o que demonstra consciência em relação ao serviço de defesa. Os auditores destacaram que saíram satisfeitos, orgulhosos e com o serviço fortalecido. “Santa Catarina é uma máquina agrícola”, definiram os auditores.

Como desafio está manter o padrão de destaque agropecuário, e como oportunidade de galgar novos mercados, com um setor produtivo integrado e participativo.

Quali-SV

O Programa de Avaliação da Qualidade e Aperfeiçoamento dos Serviços Veterinários (Quali-SV), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), é responsável por planejar, avaliar e promover o aperfeiçoamento do sistema de saúde animal no País, em coordenação com Serviços Veterinários Estaduais (SVEs).

O Quali-SV inclui avaliações por um sistema de auditorias presenciais e remotas e um sistema de análise de indicadores de qualidade, que funcionam de forma paralela e complementar. Desde 2016, o programa realiza auditorias nos SVEs, que resultam em planos de ações de melhorias com sua implementação monitorada pelas Superintendências Federais de Agricultura nos estados, buscando adequações e melhorias contínuas nos Serviços Veterinários Estaduais.

Por Assessoria a de Comunicação – Cidasc