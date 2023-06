Manejo dos apiários no inverno: confira receitas de alimentação para abelhas

A Epagri e o Núcleo de Apicultores de Curitibanos realizaram, no dia 10 de maio, uma reunião prática sobre alimentação de abelhas e manejo dos apiários no inverno. O evento foi realizado na Fazenda da Pirapora e contou com a participação de 25 pessoas. Os instrutores foram os extensionistas da Epagri Juliana Golin Krammes e Maurício Prates dos Santos.

Juliana explica que, com a entrada do inverno, as abelhas precisam se adaptar à falta de floração, a períodos chuvosos e às baixas temperaturas. “Por isso é importante o apicultor observar a necessidade do fornecimento de alimentação artificial. Abelhas bem alimentadas ficam fortes e sadias, menos sujeitas a doenças”, diz ela.

Na reunião os participantes aprenderam na prática a preparar a alimentação proteica (bifes proteicos) e duas receitas de alimentação energética para as abelhas, além do modo e da época correta de fornecer o alimento. Além das receitas, foram repassadas outras orientações de manejo: unir enxames fracos; colocar entre tampa ou poncho, colocar alvado invertido e executar a limpeza do apiário.

A apicultura é uma atividade que proporciona aumento da renda familiar, com introdução de mais uma atividade econômica na propriedade rural. “Ela pode ser explorada em áreas onde a agricultura tradicional não alcança, além de ser ecologicamente atividade não degradante ao meio ambiente”, ressalta Juliana.

Confira as receitas de alimentação repassadas no curso:

Alimentação proteica – para suprir a falta de pólen (1 kg de alimentação)

• 305g de açúcar VHP ou cristal moído;

• 215g de proteína texturizada de soja fina e sem corante;

• 175g de levedura inativa de cerveja ou de cana-de-açúcar;

• 230g de mel de boa procedência ou xarope de açúcar;

• 50g de óleo de girassol;

• 5g de extrato de própolis;

• 20g de sal

Alimentação Energética – para suprir a falta de mel

• “Tijolinho” de açúcar

Açúcar fino

2% de amido de milho em relação ao peso do açúcar

0,5% de sal fino

Água não clorada

Mel diluído na água.

Essa receita é para ser utilizada em enxames fracos e para formação de núcleos

• Açúcar VHP

Fornecer o açúcar puro nas caixas

Mais informações:

Juliana Golin Krammes e Maurício Prates dos Santos, extensionistas rurais de Curitibanos

(49) 3412-3076

e-mail: emcuritibanos@epagri.sc.gov.br