“Marca” aparece em plantação no Oeste de SC

Os moradores do interior de Ipuaçu, Oeste de Santa Catarina, foram surpreendidos por uma marca misteriosa, na manhã desta sexta-feira (22), em uma plantação. Seriam os extraterrestres tentando comunicar algo para a humanidade?

Em 2022, na mesma região, marcas misteriosas também apareceram. Ao SCC SBT, o ufólogo Ivo Hugo Dohl, explicou que esses agroglifos são mensagens de paz das estrelas, dos extraterrestres.

“Quem afirma que isso foi feito por mãos humanas utilizando cordas, madeiras, é porque realmente não tem conhecimento da grandiosidade desse fato, de que nós não somos os únicos habitantes do planeta”, disse.

“Nós temos companhia sim. Isso vem de muito tempo, foi feita por seres que querem o nosso bem e nos representam. Eles nos observam, querem que a gente aprenda e evolua”, concluiu.

Em relação as imagens registradas nesta sexta (22), ufólogos que já tiveram acesso as mesmas, afirmam não ser autêntico, de acordo com informações do Tiago Kosinski – Jornal O falcão Abelardo Luz.