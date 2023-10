Presença de abelhas na primavera é essencial para frutificação da macieira

A primavera é a época de polinização das macieiras e saber manejar o pomar e as abelhas neste período é extremamente importante porque diversas culturas dependem destes insetos e de polinização cruzada para a alta frutificação efetiva e a alta qualidade de frutos. A cultura da macieira, por exemplo, é altamente dependente da polinização para conseguir frutificação e qualidade.

O manejo da polinização deve ser feito de maneira adequada. Envolve “desde a escolha das variedades, o preparo da área de plantio, o arranjo das plantas no pomar e tratos culturais até chegar à época da floração e o manejo das abelhas”, explica o pesquisador André Sezerino, da Estação Experimental da Epagri em Caçador. Ele acrescenta que a partir do momento em que as plantas iniciam o florescimento, deve-se iniciar também o manejo das abelhas para estimular a polinização cruzada.

“Recomendamos pelo menos seis colmeias de abelhas com ferrão por hectare”, diz o pesquisador. “Essa introdução deve ser sequencialmente, metade no início da floração e metade na plena floração”, complementa. A introdução escalonada é necessária, explica André, por causa da competição floral e porque as flores de maçã produzem pouco néctar. “Essa adoção de tecnologia de introdução sequencial de abelhas permite aumento bem significativo da frutificação efetiva nos pomares de macieiras de Gala e Fuji na região serrana de Santa Catarina”, garante.

Abelhas sem ferrão

Usar abelhas nativas de forma complementar à polinização feita por apis melífera é uma alternativa viável, principalmente em áreas com cobertura de telas antigranizo. “Usando de 10 a 12 colmeias por hectare consegue-se aumento de rendimento de até cinco toneladas por hectare em comparação a outras áreas, sem telas antigranizo e sem abelhas sem ferrão”, aponta o pesquisador.

O produtor deve ficar atento às condições do clima na época da floração. Florações mais curtas necessitam de mais abelhas para polinização em menos tempo. Se houver frio e chuva durante a florada, principalmente próximo da plena floração, é imprescindível aumentar o número de colmeias por hectare para que as abelhas consigam visitar as flores e fazer a polinização e assim evitar transtornos de frutificação efetiva.

Polinização cruzada

Sobre a polinização cruzada na cultura da macieira, André Sezerino explica: “Polinização cruzada é a transferência dos grãos de pólen de uma variedade para a outra. No caso da maçã, por exemplo, é a transferência do pólen da cultivar Fuji para cultivar Gala, e da Gala para cultivar Fuji. Então isso precisa ocorrer porque o pólen da própria variedade não poliniza ela mesma. Então, por exemplo, se um grão de pólen de Fuji cair na flor da própria Fuji, mesmo que esteja em plantas diferentes, não vai haver a fecundação da flor e essa flor não vai virar frutos. Então precisa que ocorra essa polinização cruzada”.

Assim, quando se planta o pomar, é preciso pensar no arranjo das plantas para que sempre existam plantas de variedades diferentes próximas, para que ocorra essa transferência do pólen. É isso que se chama de polinização cruzada.

Fonte: Epagri