Primeiro pomar de araucárias enxertadas do Brasil está na UFPR; Saiba mais

O primeiro pomar de araucárias enxertadas do Brasil completou dez anos e está em franco crescimento, na Universidade Federal do Paraná. Em 2012 e 2013 foram plantadas 100 mudas de araucária enxertadas com diferentes cultivares. A atividade foi coordenada pelo professor aposentado Flávio Zanette, da UFPR, numa área de um hectare, dentro do Centro de Estações Experimentais do Canguiri, da UFPR, no município de Pinhais.

Em 2023, as plantas iniciaram o período reprodutivo, com formação de muitas pinhas. E agora, em outubro, é o período de polinização. Por isso, podem ser vistas pinhas nos galhos muito próximos ao chão, além de grande quantidade de polen liberado pelas plantas

O objetivo da pesquisa é provar que a araucária enxertada tem produção de pinhões mais rápida do que as que não são enxertadas, explica o professor Zanette. Segundo ele, o pomar prova exatamente isto e continua a ser fonte de pesquisas para estudantes de graduação e pós-graduação.