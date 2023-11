Norte do Paraná inicia a colheita da maça

A cidade de São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, iniciou a colheita da maça do tipo Eva, desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná).

“A baixa exigência em frio para a quebra da dormência invernal e a precocidade tornam a maçã Eva uma fruta de arrancada, dando início ao ciclo de colheitas da fruta”, explica o engenheiro agrônomo Paulo Andrade, analista de Fruticultura no Departamento de Economia Rural (Deral). Segundo ele, a seguir será a vez da variedade Gala, a ser extraída entre janeiro e março, complementada pela Fuji, do final de fevereiro até meados de maio.