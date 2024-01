Comunidade do Luizinho em luto com a trágica morte de agricultor que Morreu enquanto trabalhava na manhã desta terça-feira 9

A fruticultura e a comunidade do Luizinho no interior de São Joaquim estão em luto, pois perdem uma pessoa muito querida e um grande trabalhador, que perdeu a vida em um trágico acidente com o trator enquanto trabalhava na manhã desta terça-feira 9.

A Associação de produtores de maçã (Amap) emitiu nota de pesar pelo falecimento do produtor:

E com grande pesar que a Amap comunica o falecimento de forma acidental do nosso associado SR. FRANCISCO ASSIS DE MACEDO, produtor da comunidade do Luizinho. A AMAP presta solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor, em que as palavras se apequenam

e o espírito busca amparo na Fé.