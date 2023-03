EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS DA SERRA CATARINENSE

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA SERRA CATARINENSE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo art. 16, art. 17 e art. 18 do Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 04 de Abril de 2023, na sede da ASSEA , situado na Rua Inacio Palma, 55, sala 05 e 06 , centro na cidade de São Joaquim-SC, as 18:00hs com a presença metade mais um dos sócios com direito a voto, em primeira convocação e as 18:45hs com a presença de no mínimo 10 (dez) associados com direito a voto, em segunda e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Prestação de contas da Diretoria, compreendendo:

a) Apresentação do Relatório de Gestão;

b) Demonstrações contábeis ;

c) Parecer do conselho fiscal; Aprovar o plano de trabalho e a previsão orçamentaria para 2023;

São Joaquim, 15 de marco de 2.023

Velocino Salvador Bolzani Neto – Presidente

Veja o Edital na ìntegra: