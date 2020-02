Carnaval de Rua de Bom Jardim da Serra 2020 em imagens

A Prefeitura de Bom Jardim da Serra, através da Secretária de Turismo de Maria Lúcia Vieira Machado e da Secretaria de Administração de Maicon Bombazaro, promoveu na tarde e noite deste último sábado a edição 2020 do mais animado Carnaval da Serra Catarinense.

Por essência própria a cidade tem a tradição de promover o Carnaval com uma semana de antecedência em relação ao restante das cidades do Sul do Brasil.

A Edição 2020 do Carnaval de Bom Jardim da Serra Contou com uma surpreendente estrutura de tendas, palco, som, iluminação, banheiros químicos instalada na rua Antão de Paula Velho e com uma excelente equipe de segurança privada e Polícia Militar que atenderam a todos os requisitos para um evento bem organizado de sucesso que é o carnaval de Rua da cidade. E para animar a galera o DJ Luan Silva e a Dupla Sertaneja Murilo e Gustavo.

Confira as imagens do Carnaval de Rua de Bom Jardim da Serra:

