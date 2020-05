A Policia Rodoviária do Posto de Bom Jardim da Serra informou na tarde desta última sexta (22) sobre um derramamento de óleo na Serra do Rio do Rastro.

Um veículo de carga desconhecido, derramou óleo diesel sobre a pista de rolamento em alguns pontos. A polícia espalhou pó de serragem e pede para que os motoristas

trafeguem com muito cuidado e atenção pelo local.