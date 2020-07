Caminhão despenca em precipício na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária do Posto P-21, de Bom Jardim da Serra, relatou a pouco sobre um incidente com um caminhão que caiu em um precipício na Serra do Rio do Rastro.

O acidente teria ocorrido por volta das 14h15min, no km 409, no meio da Serra do Rio do Rastro no mesmo local em que outro caminhão já teria despencando em 2018. A polícia foi informada assim que pessoas viram a mureta quebrada em um curva e um clarão na mata.

As informações preliminares dão conta que um caminhão baú teria despencado de uma altura de 100 metros.

As equipes da polícia e resgate do Corpo de Bombeiros tentam, neste momento, chegar ao local do incidente.

Maiores informações serão atualizadas mais tarde assim que as equipes chegarem ao local.

Imagens Redes Sociais