Bom Jardim da Serra decreta Lockdown – Fechamento de todas as atividades comercias não essenciais

O Prefeito de Bom Jardim da Serra Sérgio Rodrigues de Oliveira, decretou na tarde deste domingo (19) o Lockdown fechando todas as atividades comerciais, não essenciais no município.

“Vamos fechar tudo e aguarda o que vai ocorre essa semana, precisamos cuidar da saúde de nossa população. Vamos fechar o mirante da Serra do Rio do Rastro, Pousadas, restaurantes, hotéis para evitar a disseminação do Coronavírus. Também estamos aguardando uma decisão conjunta com a AMURES sobre o que será feito na região, mesmo assim o município resolveu se adiantar e decretar o fechamento de tudo por 07 dias” – respondeu o Sérgio Rodrigues de Oliveira