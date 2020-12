Ministério Público questiona Concurso Público em Bom Jardim da Serra em plena Pandemia

Um concurso Público está dando o que falar em Bom Jardim da Serra, após a Prefeitura organizar um concurso público com mais de 430 inscritos (principalmente pessoas de fora da cidade) que ocorrerá neste próximo final de semana.

Com a alta dos casos do Covid-19 muitos populares temem que essa situação possa ainda piorar com a chegada de centenas de participantes para o concurso.

Além do mais, alguns vereadores questionam também a necessidade de um concurso em pleno final de mandato e pediram a suspenção. Mas a prefeitura de Bom Jardim da Serra decidiu por manter o concurso mesmo assim.

MPSC pediu informações sobre prevenção à covid-19 em concurso público de Bom Jardim da Serra

Certame com prova presencial e mais de 400 inscritos está previsto para o próximo domingo.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) solicitou informações ao Município de Bom Jardim da Serra relativas às medidas preventivas à covid-19 a serem aplicadas na realização de um concurso público com provas presenciais marcado para o próximo domingo (13/12).

Os pedidos de informação também foram direcionados à empresa organizadora do certame.

Os ofícios com os questionamentos foram expedidos pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Joaquim a partir da representação de uma candidata que integra um grupo de risco.

Neles, a Promotora de Justiça Rafaela Vieira Bergmann pergunta, basicamente, qual interesse público justifica a realização do certame neste momento da pandemia e se haverá condições de garantir a segurança sanitária dos participantes.

A Promotoria de Justiça questiona, ainda, como serão adotadas as medidas previstas na Portaria da Secretaria de Estado da Saúde n. 714, de 18 de setembro de 2020, que estabelece normas sobre o uso compulsório de máscaras, distanciamento mínimo, higienização de ambientes e equipamentos, controles de acesso, entre outras.

O prazo para resposta aos ofícios é de 24 horas, a contar do recebimento. Com base nas informações prestadas, será possível ao Ministério Público avaliar a situação e as possíveis medidas cabíveis. (Com informações do Ministério Público)

Por telefone o Prefeito de Bom Jardim da Serra respondeu que o concurso está mantido e que aguarda uma decisão do Ministério Público em Manter ou não o concurso em Bom Jardim da Serra.

–Vamos aguardar alguma decisão do Ministério Público, por enquanto não há nada impedido, só iremos cancelar se haver alguma proibição neste sentido… O Concurso vai ser nesse final de semana, vai ser realizado nas escolas e bem divido entre as salas para ter o distanciamento necessário. A ‘questã’ é que é um concurso necessário, independente do próximo prefeito, pois as pessoas já pagaram as inscrições. Então vamos aguardar, por enquanto está mantido o concurso, a menos que venha algo do Ministério Público proibindo. Relatou o Prefeito Serginho

Tal concurso já ganhou enfoque de discussão nas redes sociais e objeto de denúncias de candidatos e vereadores.