A incrível praça de Gelo do Rio do Rastro Eco Resort em Bom Jardim da Serra

O Rio do Rastro Eco Resort, em Bom Jardim da Serra, possui uma Ice Square (Praça de Gelo) única na região capaz de trazer oferecer uma impressionante paisagem para turistas e visitantes.

Idealizada a cerca de 03 anos, a Ice Square do resort, localizada no coração da imponente Serra do Rio do Rastro, é constituída de plantas nativas e árvores artesanais capazes de congelar, com a ajuda de diversos aspersores formando um verdadeiro espetáculo de gelo que atrai a atenção de todos e rendem excelentes imagens de encher os olhos:

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online