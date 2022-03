Câmara de Bom Jardim da Serra inaugura o “Plenário Essiorni Cardoso” em homenagem ao ex-prefeito

A Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra, teve uma sessão especial na noite desta última segunda (14) quando prestigiou, conclamadamente, o ex-prefeito Essiorni Cardoso atribuindo-lhe com o nome do plenário que passa agora a se chamar: “Plenário Essiorni Cardoso da Silva.” após aprovarem, por unanimidade a indicação de denominação do vereador Ivânio Aguiar dos Santos.

Com a casa cheia, a sessão contou com a presença da imprensa, familiares e amigos, todos os vereadores, prefeito Pedro Ostetto e até mesmo da deputada Dirce Heiderscheidt. Após a cerimônia de descerramento das placas os convidados foram recepcionados em um jantar no Hostel Cambajuva, uma dos lugares mais agradáveis do turismo rural de Bom Jardim da Serra.

“Ele tinha um sonho, um sonho que era de se tornar político para poder contribuir com o desenvolvimento dessa cidade e muito fez por bom Jardim da Serra, um trabalho que nós iremos continuar fazendo, que é sempre batalhar pela nossa cidade trazendo o melhor para toda a comunidade. Fico feliz pela Câmara de Vereadores em homenagear o meu pai com o nome do Plenário.” Destacou o Vereador Cristiano Cardoso”

Quem foi Essioni Cardoso da Silva

Essiorni Cardoso foi uma grande empresário que muito investiu, tendo diversos empreendimentos como o Posto Ipirela e o Ipirela Materiais de construção, foi ex-vereador, ex-prefeito eleito pelo PFL na gestão entre 2001 a 2005 e que muito se destacou e contribuiu para o desenvolvimento de Bom Jardim da Serra. Essiorni faleceu em 30 de Janeiro de 2018 aos 66 anos.

Obras de Essiorni Cardoso da Silva

Obras realizadas antes de ser Prefeito.

Aquisição da primeira repetidora de televisão – Rede Globo.

Construção do Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral.

Instalaçao da Rádio Cambajuva FM.

Conseguiu recursos para vinte casas populares no interior no município.

Obras realizadas no governo (2001-2004)

Iluminação da Serra do Rio do Rastro.

Asfaltamento do mirante da Serra do Rio do Rastro.

Instalação do primeiro parque eólico de Santa Catarina.

Construção em concreto da ponte Aderbal Machado, sobre o Rio Cachoeirinha.

Construção em concreto da ponte Emanuel Zandonadi de Carvalho, sobre o Rio Capivaras.

Emenda para construção em concreto da ponte sobre o Rio das Contas na Varginha (emenda do senador Paulo Paim)

Ponte de madeira no Rio Capivaras.

Instalação da balança de pesar gado na Vista Alegre.

Recuperação da ponte do Rio Pelotas.

Recuperação da ponte no Rio Púlpito.

Fornecimento de madeira para a Construção da ponte sobre o Rio São Bento, em parceria com o município de São José dos Ausentes

Construção de 36 casas populares de alvenaria.

Doação da madeira para a reforma de mais 36 casas.

Fornecimento de forro para 15 casas populares.

Instalação de 25 pontos de ônibus

Manutenção permanente das estradas municipais do interior.

Compra de um micro-ônibus.

Compra de uma retro escavadeira.

Compra de uma retro escavadeira s-90.

Compra de um patrola.

Compra de um automóvel fiat uno para a secretaria da educação.

Compra de um automóvel fiat uno para a secretaria da saúde.

Compra de um automóvel omega.

Emenda para construção de 10 casas populares na Cohab.

Recursos junto ao governo para construção da Delegacia de Policia no bairro Cohab.

Criação da Cooperativa COOPERBOM.

Construção do calçadão da rua Antão de Paula Velho.

Reforma da capela mortuária.

Reforma do Parque de Exposições Gasparino do Amaral Velho.

Construção da ABA (Associação Bonjardinense dos Artesãos).

Informatização da Prefeitura Municipal.

Asfaltamento da rua Antão de Paula Velho.

Asfaltamento da rua Ranier Cassetari.

Asfaltamento da rua Manoel Esteves.

Asfaltamento da rua Manoel Cecilio Ribeiro.

Asfaltamento da rua Venâncio Borges de Carvalho.

Asfaltamento da Prudente Luiz Vieira.

Asfaltamento da rua Joaquim Ezírio.

Asfaltamento da rua Manoel Borges Machado (parcial).

Asfaltamento da rua Vitorino Rodrigues Machado.

Asfaltamento da rua Ivo Silveira.

Asfaltamento da rua Padre João Viceli.

Asfaltamento do Pátio da COOPERBOM.

Calçamento da rua José Borges de Souza.

Calçamento da rua A Bairro Cohab.

Calçamento da rua B Bairro Cohab.

Calçamento da rua C Bairro Cohab.

Conclusão do calçamento da rua Emílio Ribeiro.

Compra de uma ambulância.

Compra de um aparelho de raio x para o Hospital.

Compra de uma mesa cirúrgica de última geração para o Hospital.

Reforma do Hospital Américo Caetano do Amaral para adequação do SUS.

Construção da Escola São Gerônimo.

Informatização da Escola São Gerônimo.

Construção de salas de aula na Escola Adolfo José Martins.

Construção do ginásio de esportes Tomáz Cardoso da Silva, na Escola Adolfo José Martins.

Construção da quadra de esportes na Escola São Gerônimo.

Construção do campo de futebol suíço na Vista Alegre.

criação da primeira faculdade de pedagogia. (funcionamento gratuito).

Criação do Supletivo do segundo grau.

Fornecimento de dois conjuntos de uniformes por ano para cada aluno da Escola São Gerônimo.

Fornecimento de um litro de leite e um pacote de bolacha nas sexta-feiras para o aluno que não faltava aula na Escola São Gerônimo.

Implantação do período integral na Escola São Gerônimo com três refeições diárias.

Realização de diversos cursos de aperfeiçoamento para professores municipais.

Emenda para a construção da Creche Elisa Carvalho.

Emenda para a ampliação da APAE.

