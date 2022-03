Apresentação do Projeto Sanitarista Junior ocorre na Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra

No dia 21, ocorreu a apresentação do Projeto Sanitarista Junior na Câmara de Vereadores do município de Bom Jardim da Serra. Participarão do projeto, em 2022, duas escolas municipais: a Escola de Educação Básica Municipal São Gerônimo e a Escola de Educação Básica Municipal Altos da Boa Vista, nas quais já ocorreram as aulas inaugurais do projeto.

Compareceram à ocasião autoridades locais, como o prefeito Pedro Luiz Ostetto, os vereadores do município, o deputado estadual Volnei Weber, e também o público em geral. Também estavam presentes colaboradores da Cidasc, como a médica veterinária Heloisa Alves Melo, responsável pela Unidade Veterinária Local de Bom Jardim da Serra, o auxiliar agropecuário José Vieira Machado e a auxiliar administrativa Eder Perpétua Vieira Rodrigues, que também é vereadora do município.

O Projeto Sanitarista Junior surgiu em 2015, com o objetivo de educar as crianças sobre a produção de alimentos seguros e de qualidade em Santa Catarina, ensinando também sobre a defesa agropecuária, segurança alimentar e o papel da agricultura no estado. O aprendizado é feito através de uma integração entre as disciplinas e os assuntos já abordados na grade curricular regular, buscando ensinar de forma mais dinâmica para os professores e mais familiar para as crianças.

Os estudantes aprendem como os cuidados com a sanidade animal, vegetal e a inspeção sanitária colaboram para o bom desempenho da atividade rural e para a geração de trabalho e renda em Santa Catarina. Eles entendem porque é a inspeção de produtos de origem animal é essencial, e podem compartilhar este conhecimento também com suas famílias, o que aumenta o alcance do programa.

Desde a sua criação, já foram mais de 15 mil estudantes catarinenses beneficiados pelo projeto. Através do Sanitarista Júnior, a Cidasc contribui para a construção de adultos conscientes e responsáveis no campo, prevenindo do melhor modo o surgimento de enfermidades que acometem a produção no meio rural.



A Cidasc fornece todo o material didático utilizado nas atividades do projeto,além de fornecer um treinamento para os professores responsáveis pelas turmas. Caso tenha interesse em levar as atividades do Projeto Sanitarista Júnior para sua escola, entre em contato com a Cidasc para aderir, sem custo, através do email fabranco@cidasc.sc.gov.br

Fonte: Assessoria de Comunicação – Cidasc