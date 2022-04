Liberdade sobre rodas; Mais uma cadeira de rodas motorizada entregue por Marcius Machado

A alegria de ver imagens como essa, não tem preço. Mais uma cadeira de rodas motorizada entregue na Serra Catarinense, em Bom Jardim da Serra.

O deputado Marcius destinou recursos para a compra de 28 cadeiras motorizadas para os municípios da Amures e conforme elas estão sendo entregue, vamos entendendo, ainda mais, a importância desse projeto.

Marcius Machado com muita satisfação tem entregue as cadeiras de rodas motorizadas. Poder proporcionar para quem não teria essa oportunidade, uma melhor qualidade de vida e a perspectiva de dias melhores, disse o deputado estadual, Marcius Machado.

Seguindo com as ações integradas em todos os municípios da Serra Catarinense, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), Marcius Machado destinou recursos para a compra de 28 cadeiras de rodas motorizadas.