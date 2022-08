A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv), informa:

⏳10/08/2022 as 13h50min

➡️Rod SC 390

Serra do Rio do Rastro 🏔️

Com Alteração.

Queda de Barreira no Km 409,500.

Fato ocorreu por volta de 12h45min

Não houve veículo atingido.

No local da queda, Não tem tela de proteção.

🚦 Tráfego Em Meia Pista

🚔A Guarnição PMRv está no local.

➡️O Coordenador Regional SIE Sul está ciente.

Vamos aguardar a chegada da Equipe de Manutenção.

Com informações do 21ºGrupo PMRv Bom Jardim da Serra