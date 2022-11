Bom Jardim da Serra aguarda nova turma do Empretec Rural

Visando desenvolver habilidades para fortalecer o comportamento empreendedor no meio rural, o Sebrae/SC acontece em Bom Jardim da Serra, entre os dias 7 e 12 de novembro de 2022, das 8 às 18hs, nova edição do Empretec Rural. Trata-se do principal programa de formação de empreendedores a partir de um seminário intensivo criado pela ONU, e promovido em 40 países, ou seja, uma oportunidade exclusiva para você participar do melhor programa de formação de empreendedores do mundo. A nova etapa do Empretec Rural mantém abertas as inscrições. Restam poucas horas.

A versão rural é recente, porém, com as mesmas características do seminário urbano, com 60 horas, ou seja, é um curso imersivo de 6 dias, em que o participante poderá traçar um perfil empreendedor e descobrir técnicas para potencializar suas atitudes empreendedoras. Além disso, conduz ao aumento substancial na capacidade de desenvolver conhecimento na área da gestão rural cultivando atitudes vencedoras. “O importante é a pessoa acreditar no próprio potencial, e a partir do Empretec Rural prospectar um futuro melhor para o empreendedorismo no campo”, salienta Marcelo Vargas, do Sebrae.

Na condução do seminário, estarão os facilitadores Joacir Ademar Gonçalves com cerca de 25 anos de experiência, e Jaime Folle, também com longo tempo de envolvimento na atuação nos seminários Empretec em Santa Catarina. Segundo eles, o contexto do evento dá ênfase no desenvolvimento de características que ajuda a promover a busca de oportunidade nos negócios, além do aumento dos lucros em situações complexas, a partir da inovação do processo, produtos e serviços.

Informações:

49 3289 1303 (com Marcelo)

48 99989 6510 (com Benito)