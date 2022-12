Meia pista na Corvo Branco e Rio do Rastro Interditada – Veja como está os estado das rodovias em Santa Catarina

Serra do Rio do Rastro é completamente interditada após novos deslizamentos

Serra o Corvo Branco está aberta, mas acesso pela SC-370, entre Aiurê e o pé da serra, em Grão Pará, está em meia pista

Novos deslizamentos na SC-390, trecho da Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Müller e São Joaquim, provocaram a interdição total da via nesta terça-feira, 6. A pista foi limpa, mas uma equipe multidisciplinar de técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Defesa Civil e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) aponta alto risco para novas ocorrências, pois há materiais soltos nas encostas. Serviços complementares seguem sendo efetuados e a situação é monitorada. A rodovia só será liberada quando houver segurança para a passagem de veículos – as condições climáticas ainda são adversas na região.

A Serra do Corvo Branco ainda apresenta melhores condições e é uma alternativa para situações em que o deslocamento terrestre não pode ser adiado. Ainda assim, a situação também é delicada no trecho da SC-370 que dá acesso à via, entre a localidade de Aiurê e o pé da Serra: houve desmoronamento com perda de pavimento e trincas na rodovia. O tráfego no local está em meia pista.

“Estamos incansáveis no trabalho de recuperação, ainda assim, as condições climáticas continuam adversas. Não é o momento de pegar a estrada, passear pelas rodovias afetadas pelas chuvas. Por favor, evitem. É uma questão de segurança. Estamos com sobrecarga de veículos em trechos que também estão afetados, com solo encharcado e em risco. Neste momento precisamos priorizar a segurança de todos”, destaca o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, tenente-coronel Thiago Vieira.

Confira a situação das rodovias estaduais em SC afetadas pelas chuvas

Norte

SC-477, Papanduva

. Queda de Barreira e rachadura em pista – Km 54 ao 62

. Trânsito em meia pista, apenas para o tráfego local e veículos leves

SC-418, Serra Dona Francisca, no Norte de SC

. Tráfego com pontos em meia pista, liberado (em esquema de comboio) para veículos leves durante o dia. Deve ser interrompido a partir das 20h, durante a noite

. Houve quedas de barreiras, rachaduras e rompimento de pista

Grande Florianópolis

SC-108, Angelina/Major Gercino

. Trânsito interrompido

. Queda de ponte

SC-108, Angelina/Rancho Queimado

. Trânsito em meia pista

. Deslizamento no KM 212

SC-108, Angelina/Rancho Queimado

. Trânsito em meia pista

. Queda de barreira no KM 206

SC-435, Águas Mornas/São Bonifácio

. Queda de barreira

. Trânsito em Meia Pista

SC-281, entre São Pedro de Alcântara e Angelina

. Tráfego em meia pista KMs 16 e 18

. Trincas na pista

. Rota não é recomendada a veículos pesados

. Com caminhões passando pelo trecho em função do fechamento da BR-282, ponte no KM 34 está deteriorada pelo sobrepeso

. Situação é monitorada e, se for necessário, ponte será interditada

. Rota alternativa: SC-407, município de Antônio Carlos

Sul

.SC-108, Santa Rosa de Lima – Rio Fortuna

. Tráfego em meia pista

. Deslizamento

SC-108, comunidade de Taipa, em São Ludgero

. Trânsito em meia-pista

. Queda de barreira no KM 343

Serra do Rio do Rastro

. Tráfego bloqueado

. Novas quedas de encostas com risco de novos incidentes

SC-370, localidade de Aiurê, Grão-Pará (acesso à Serra do Corvo Branco, pé da Serra)

. Trânsito em meia pista

. Trincas na rodovia sendo monitoradas no KM 108

SC-436, São Martinho

. Interditada

. Queda de ponte no KM 22,3

. Desvio pela SC-435 e Rua Alfredo Hulse

Rodovia Ivane Fretta, Tubarão

. Interditada nos dois sentidos

. Alagamento

Vale

SC-477, Doutor Pedrinho e Benedito Novo

. Km 160 – Interrupção total do tráfego de veículos

. Rompimento total do pavimento

SC-108, São João Batista a Major Gercino

. Tráfego em meia pista

. Rachaduras no pavimento

*Atualizado às 19h do dia 6 de dezembro – Secretaria de Estado da Infraestrutura e

