Serra do Rio do Rastro continua interditada e sem previsão de liberação

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv),

⚠️⚠️SC 390 – SERRA DO RIO DO RASTRO⚠️⚠️

⏳07/12/2022

🕟 17:10h

SERRA DO RIO DO RASTRO INTERDITADA

🛣️ A Serra do Rio do Rastro permanece INTERDITADA.

Continuam os trabalhos de recuperação das condições de segurança na rodovia SC 390. A Polícia Militar Rodoviária juntamente com as equipes da SIE e Defesa Civil seguem no local. Não há previsão de liberação da Rodovia.

Solicitamos aos motoristas que utilizem as rotas alternativas.

“Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida”.

Com informações do

21ºGrupo PMRv

Bom Jardim da Serra