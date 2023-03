Temporal deixa rastro de destruição em Bom Jardim da Serra

Temporal que atinge a cidade de Bom Jardim da Serra, desde a quinta-feira (2), deixou um rastro de destruição, prejuízos e alagamentos na cidade serrana. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o alagamento em localidades do município e a água invadindo os pomares de maçãs.

De acordo com o prefeito da cidade bom-jardinense, Pedro Ostetto, contabilizando os estragos causados pelas chuvas desde dezembro de 2022, houve um prejuízo ao município de mais de R$ 500 mil por conta de pontes destruídas. Neste valor, o chefe do executivo afirma que ainda não foram contabilizados os estragos provocados pela chuva nas estradas.

Apenas na localidade de Capivaras, três pontes despencaram. As localidades de São Bento e do Parque também registraram perdas e prejuízos. O prefeito afirma que o fenômeno se intensificou no sábado (4) e domingo (5), onde agricultores estão contando as perdas nas safras de maçãs.

Nesta segunda-feira (6), o secretário de obras de Bom Jardim da Serra percorre as áreas interioranas identificando as localidades mais afetadas pelo fenômeno. O prefeito comunicou que terá uma reunião com o coordenador da Defesa Civil, onde discutirá as ações de contenção e recuperação das áreas afetadas.

Com informações: SCC10