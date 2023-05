Bom Jardim da Serra e Florianópolis recebem o seminário internacional sobre turismo sustentável com apoio do Estado

O Seminário Internacional de Turismo Sustentável realizado em Bom Jardim da Serra e Florianópolis nos dias 24 e 25 de abril. Especialistas na área se reuniram para discutir a melhoria do turismo sustentável em Santa Catarina e para falar sobre gestão e inovação. O evento contou com apoio do Governo do Estado através da parceria entre o Programa Gente Catarina e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina.

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer exemplos de boas práticas e compartilhar conhecimentos e ideias sobre o tema, além de discutirem abordagens para o desenvolvimento regional, economia do bem comum, gestão de agências de turismo sustentável e ferramentas digitais para o ecoturismo.

As experiências da Baviera alemã foram utilizadas para debater os desafios para a gestão do turismo sustentável. Especialistas da Alemanha, onde a metodologia DEL teve início, estiveram presentes para debater e compartilhar conhecimento de práticas de sucesso que já estão em vigor no país europeu e podem ser replicadas em Santa Catarina.

Os palestrantes do evento foram Gudrun Reckerziegel, especialista em gestão regional de Regen; Manfred Häupl, Diretor Geral de Hauser Exkursionen e Martin Horack, fundador da empresa Green Solutions, que falaram sobre inovação no turismo sustentável na Baviera alemã.

A Metodologia DEL está sendo implementada em 61 municípios catarinenses através da parceria entre o Programa Gente Catarina do Governo de Santa Catarina e da Facisc. O objetivo é melhorar as ações para elevar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios participantes

Por Gisele/ Secom