Instalação de Estação de Recarga para Veículos Elétricos na Rodovia SC-390

No dia 20 deste mês, uma colaboração inovadora entre o Grupo WEG e a empresa Coizarada culminou na entrega oficial de uma estação de recarga para veículos elétricos na Rodovia SC-390, em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. Esta iniciativa foi realizada em cooperação com o Posto 21 da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), representando um marco significativo no fomento da mobilidade sustentável na região.

A estação de recarga, do modelo Wemob Parking, com capacidade de 22kW, foi estrategicamente instalada para uso público, atendendo às necessidades dos usuários da rodovia. Com essa implementação, a Rodovia SC-390 torna-se a segunda unidade do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv) a abrigar um eletroposto em suas dependências, fornecendo aos motoristas de veículos elétricos um local exclusivo com duas estações de recarga disponíveis.

Essa parceria pioneira entre o Grupo WEG, conhecida por sua excelência em tecnologias elétricas, e a empresa Coizarada, dedicada à promoção da mobilidade elétrica sustentável, demonstra um compromisso compartilhado com o futuro da mobilidade elétrica em Santa Catarina. A estação de recarga não apenas oferece maior comodidade aos usuários de veículos elétricos, mas também contribui para a redução das emissões de carbono e impulsiona a adoção de soluções de transporte mais sustentáveis.

A iniciativa também representa um exemplo notável de como o setor privado e as forças de segurança podem colaborar para promover a inovação e a sustentabilidade em nossas estradas, beneficiando a comunidade e o meio ambiente.

Com a inauguração desta estação de recarga, Santa Catarina reforça seu compromisso com a mobilidade elétrica, fornecendo uma infraestrutura essencial para os veículos elétricos e incentivando mais pessoas a adotarem essa forma de transporte amigo do meio ambiente. Este é um passo significativo na direção de um futuro mais sustentável no estado e um exemplo inspirador para outras regiões.