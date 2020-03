Um mulher ficou ferida na manhã desta segunda feira (02) após perder o controle de seu Fiat Uno na descida do Hotel Natal para o novo loteamento de asfalto em São Joaquim.

De acordo com informações, ela acabou perdendo o controle do carro em um trecho íngreme da estrada e acabou acertando um poste e uma mureta na ponte do Rio São Mateus.

Ela estava sozinha no veículo e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros sendo levada para para o Hospital Sagrado Coração de Jesus com dores na cervical.