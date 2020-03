Garota morre em acidente no dia da Formatura na Serra Catarinense

Acadêmica de Direito, Jennifer Santos de Bona (22) anos, se envolveu em grave acidente na tarde deste sábado (14), na BR 282, defronte a sede do Pinheirinho. A formatura de sua turma estava marcada para a noite de sábado.

Por volta das 15hs, a Polícia Rodoviária Federal, Samu ,Corpo de Bombeiros, com auxílio da Policia Militar, atenderam a mais um grave acidente de trânsito, que tirou a vida da jovem Jennifer Santos de Bona (22) anos. A colisão frontal foi na BR-282, em frente a sede social do SindServ (Pinheirinho), no bairro São Paulo, em Lages.

Conforme relatos, o veículo VW Gol, placas MLV-1010 de Lages, dirigido por Jennifer, invadiu a pista contrária provocando a colisão com um caminhão Mercedes Bens Atego 2425 placas IQI-6322 de Lages, conduzido por Fernando da Silva Tozo,de 41 anos.

Devido à gravidade do impacto, a motorista ficou presa nas ferragens em óbito. Foi feito desencarceramento pelo Corpo de Bombeiros e o corpo entregue a uma equipe do IGP.

Com informações de Milton Barão