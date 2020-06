O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado por volta das 16h52min da tarde desta segunda-feira (22) para atender uma ocorrência de incêndio na rua Aristides A R Bathke, no bairro Monte Carlo.

O fogo em vegetação ameaçava residencias próximas, havia muito lixo no local, pneu e outros materiais de fácil combustão. O vento fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.

Os bombeiros em rápida ação controlaram os focos de incêndio evitando que atingisse as casas de madeira nas proximidades.