Veículo despenca no mirante em Urubici na Serra Catarinense

O Corpo de Bombeiros de Urubici foi acionado às 15h45min desta segunda-feira (03) para atender um acidente envolvendo um mini caminhão no mirante próximo a entrada da cidade na SC – 110.

Ao chegar no local a guarnição realizou acesso até a vítima na ribanceira do mirante (aproximadamente 35 metros), onde encontrava-se fora do veículo próxima ao seu caminhão baú, que já se encontrava sem a carroceria.

Foi necessário o auxílio do ABTR ( Auto Bomba Tanque Resgate) na retirada da vítima com o guincho e maca tipo “mamute”. O homem relatava dores tórax, onde apresentava um edema e suspeita de fratura.

A vítima foi levada até a ambulância e encaminhado ao Hospital São José em em Urubici. A PMRv foi acionada e esteve no local para a realização dos procedimentos.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiros Militar