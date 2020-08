Idoso morre carbonizado em incêndio na Serra Catarinense

O corpo de Bombeiros se deslocou para a Rua Manoel Prá, Águas Brancas em Urubici na Serra Catarinense, na noite de quinta-feira (20) às 18h53min, o chamado indicava incêndio em residência.

No local foi constatado duas residências mistas uma de aproximadamente 100 metros quadrados e outra com cerca de 60 metros quadrados totalmente em chamas, já em fase de diminuição.

Foi realizada a montagem de estabelecimento com duas linhas de ataque direto e utilizado aproximadamente 12.000 litros de água no término do combate e também no rescaldo, conseguindo evitar que outras duas casas ao lado e na frente incendiassem.

Durante o rescaldo foi encontrado e retirado com vida do local um cachorro de porte pequeno nos fundos de uma das residências onde o fogo não havia chegado, o animal foi retirado do local e na continuidade do rescaldo foi encontrado uma vítima de carbonização, um senhor de 76 anos, o qual era o dono de uma das residências onde morava sozinho e onde ,segundo populares, houve o princípio do incêndio.

O proprietário da residência ao lado também incendiada, um homem de 53 anos estava no local e foi informado dos procedimentos a serem realizados quanto a perícia. A PM de Urubici estava no local durante o combate e ajudou a guarnição em várias situações como fotos, coleta de dados, policiamento local.

Foi acionando também a Polícia Civil e o IGP, que após o término do rescaldo realizaram a avaliação do local e da vítima.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar