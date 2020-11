Caminhão do lixo despenca em ribanceira na cidade de Bom Jardim da Serra

O Corpo de Bombeiros de Bom Jardim da Serra foi acionado às 10h09min desta segunda-feira (02), na Rua José Caetano do Amaral, onde encontrou o caminhão da coleta de lixo tombado em uma ribanceira de 20 metros em ângulo de 90°, aproximadamente.

No local, a vítima já estava fora do veículo, ele disse estar com dores na região do tórax. A equipe de resgate avaliou a cena do acidente e iniciou o atendimento ao paciente, imobilizando-o com uso de colar cervical e maca rígida, ele foi conduzindo ao Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral.

Com informações do 5º Batalhão de Bombeiros Militar