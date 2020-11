Veículo cai cerca de 30 metros em encosta após colisão em ultrapassagem na SC-114 entre Lages e São Joaquim

As viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até a SC 114, entre Lages-São Joaquim, em frente ao Camping Ponte Velha para o atendimento de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

Segundo consta foi uma colisão lateral entre os dois veículos durante uma ultrapassagem, seguida de capotamento de um dos veículos, o qual foi arremessado no interior do pátio do referido camping.

Entre os veículos estava um Fiat Siena de cor branco, conduzido por um masculino de 42 anos de idade o qual estava deambulando pelo local consciente e orientado, sem lesões aparentes e assinou o termo de recusa de atendimento. No mesmo veículo estava a carona, feminina de 46 anos de idade, consciente e orientada, deambulando pelo local e também assinou o termo de recusa de atendimento. O veículo ficou parcialmente sobre a via.

Já o segundo veículo, um Chevrolet Onix de cor vermelho, de Lages-SC, conduzido por masculino de 40 anos de idade que estava sozinho no veículo, foi encontrado para fora do veículo deitado em decúbito dorsal. Ele Foi imobilizado e atendido pelos socorristas e depois encaminhado em estado de saúde, potencialmente estável, ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

O veículo foi arremessado em um aclive de aproximadamente 10 metros abaixo em relação a via, a uma distância estimada de 30 metros em relação ao outro veículo. Ainda foi realizado a limpeza da via com vassourões afim de retirar da pista de rolagem a terra, partes pequenas do veículo e rejeitos de vidros.

Com informações do Corpo de Bombeiros